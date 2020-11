“Noi auspichiamo con le nostre controparti di riuscire a metterci tutti insieme in una sorta di ‘Stati generali dell'energia' per proporre insieme, imprese e lavoratori, una sorta di piano strategico di stimolo per il Governo”. Mano tesa a Confindustria e Utilitalia dalla segretaria Femca Cisl Nora Garofalo, intervenuta alla conferenza stampa di pr ...

© Riproduzione riservata