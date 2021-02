Rialzi a doppia cifra dei prezzi d'acquisto, nonostante non ci siano stati grossi scossoni sul Mediterraneo. È quanto emerso dalle quotazioni medie dei prezzi Siva d'acquisto calcolate dalla Staffetta (v. tabella in allegato), che vanno dall'8 al 12 febbraio. A far salire il livello dei prezzi le chiusure del 5 febbraio del Cif Med, che ha ...

© Riproduzione riservata