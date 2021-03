Annova Lng, società controllata a Exelon, ha dichiarato ieri di aver interrotto il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di esportazione di Gnl a Brownsville in Texas. La società, che ha come soci di minoranza Black & Veatch Corp, Kiewit Energy Group Inc e la compagnia energetica canadese Enbridge Inc, ha spiegato che la ragione sono i cam ...

© Riproduzione riservata