Mercato dei noli

Indice Dry Bulk spinto in alto da tutti i settori. Nell'ultimo mese si è registrato un buon andamento delle rate di nolo fino a fine aprile, poi una flessione lieve per le Capesize con perdite di 100-200 punti al giorno e poi un recupero. Stesso discorso per le Panamax con ribassi di 50 punti al giorno e successivo recupero. A ...

© Riproduzione riservata