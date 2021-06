Nel ciclo di audizioni in Commissione attività produttive della Camera sulle risoluzioni Crippa e Squeri in tema di fine dei prezzi tutelati dell'energia al dettaglio sono intervenute oggi anche le associazioni Utilitalia, con il dg Giordano Colarullo e il responsabile energia Mattia Sica, e Energia Libera, per voce del presidente Salvatore Pin ...

© Riproduzione riservata