L'azienda di servizi ambientali Cbbo di Ghedi, in provincia di Brescia, ha bandito una gara per la fornitura di 572mila litri di gasolio per autotrazione. La durata dell'appalto è di ventiquattro mesi, dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2023, con possibilità di ripetizione per altri dodici mesi. Nel periodo invernale potrebbe essere richiesta la ...

© Riproduzione riservata