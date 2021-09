In forte aumento i consumi di energia e le emissioni di CO 2 in Italia nel secondo trimestre dell'anno. Fattori climatici e l'incremento del PIL (+17%) e della produzione industriale (+34%) hanno determinato sia una crescita della domanda di energia del 24% che, in parallelo, delle emissioni di anidride carbonica (+25%), con ripercussioni sulla tran ...

© Riproduzione riservata