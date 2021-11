Con le relazioni dei senatori Pesco, Errani e Rivolta, la commissione Bilancio di Palazzo Madama ha avviato ieri l'esamedel ddl di Bilancio (A.S. 2448) sul quale, in seduta congiunta con l'omologa commissione della Camera, ha svolto le audizioni preliminari. Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 17 del 29 novembre.

