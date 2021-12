Dopo la chiusura del 2021 con un ulteriore aumento del 4,4% dal 1° dicembre (v. Staffetta 29/11), dal 1° gennaio 2022 le tariffe per le reti urbani del Gpl scenderanno invece del 7,8% sulla scia del calo dal 1° dicembre dei prezzi di contratto del propano in dollari per tonnellata © Riproduzione riservata