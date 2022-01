Il metano auto è “una eccellenza italiana che sta pagando gli effetti di dinamiche geopolitiche a caro prezzo. E il prezzo in questione non è solo quello del gas al distributore ma coincide con la messa a rischio di anni di attività, di un know how che nessun altro paese possiede, di un danno economico che si tramuterà in danno ecologico”. È quanto

© Riproduzione riservata