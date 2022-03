Dopo gli autotrasportatori e agricoltori arriva la protesta dei pescatori. "I pescherecci delle marinerie italiane non usciranno in mare. E sarà così tutta la settimana se non sopraggiungeranno importanti novità che possano portare risposte concrete alle serie preoccupazioni dell'intero comparto della pesca italiano, messo a dura prova dall'impenna

© Riproduzione riservata