I risultati delle prime aste per lo stoccaggio gas per il prossimo anno mostrano che l'attuale contesto di mercato rende diseconomico per gli operatori riempire le scorte, a dispetto dell'obiettivo del 90% indicato dal governo. Per le imprese del gas, spiega la dg di Anigas, Marta Bucci, bisogna prenderne atto e introdurre un adeguato incentivo eco...

© Riproduzione riservata