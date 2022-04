Alessandro Bernini

Il CdA di Maire Tecnimont ha cooptato come amministratore delegato e direttore generale del gruppo, già Group Chief Financial Officer a partire dal 2013, al posto di, che proprio ieri è stato indicato da CdP come amministratore delegato di Fincantieri. E' quanto si legge in una nota."Il Consiglio ha alt...

© Riproduzione riservata