Il fondo Abrdn ha investito 60 milioni di euro per conto del proprio partner strategico Phoenix Group (Phoenix) nella(Sgi), il secondo operatore italiano per dimensioni nel trasporto del gas naturale, che gestisce una rete di 1.700 km di gasdotti ad alta pressione.Il prestito, si legge in una nota, sarà utilizzato pe...

© Riproduzione riservata