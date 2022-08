Il barile scende sotto i 100 dollari, spinto dal calo della domanda di benzina e dall'aumento delle scorte di greggio negli Usa; in ribasso la quotazione internazionale della benzina, in rialzo quella del gasolio. Scendono ancora i prezzi medi nazionali alla pompa di benzina (self service sotto 1,85 euro/litro) e gasolio (self service a 1,83 euro/l...

© Riproduzione riservata