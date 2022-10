IP e le organizzazioni di categoria dei gestori Faib Confesercenti, Fegica e Figisc Confcommercio hanno siglato oggi un accordo per far fronte insieme al caro bollette. Nell'ambito dell'accordo, si legge in una nota congiunta, IP sosterrà i gestori nell'affrontare l'aumento dei costi energetici delle aree di servizio di proprietà IP. L'accordo, fir...

© Riproduzione riservata