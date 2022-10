Domenico Villani

Il Cda di Cesi ha nominato oggi Domenico Villani nuovo amministratore delegato. Villani subentra a Matteo Codazzi, che lascia l'azienda per nuove opportunità professionali, si legge in una nota della società di ingegneria e testing in ambito elettrico partecipata da Enel e Terna.Villani, in Cesi dal 2006, ha ricoperto finora sia il ruolo di execu...

