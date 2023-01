Necessità di interventi immediati per consentire alle imprese di fronteggiare l'emergenza energetica; consapevolezza dell'importanza di ragionare e agire a livello più strutturale per fare in modo che in futuro non si ripresenti una situazione analoga, non solo in ambito energia. Sono i due messaggi principali lanciati dal presidente nazionale dell...

© Riproduzione riservata