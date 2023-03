Una combinazione di centrali nucleari alimentate con torio e fonti rinnovabili “potrà dare il colpo definitivo alla nostra dipendenza dalle fonti fossili in Europa”. Lo ha detto l'a.d. di Enel Francesco Starace in un'intervista alla Cnn.Le centrali nucleari alimentate con il torio, ha detto, usano “una tecnologia nuova, che non ha applicazioni mi...

© Riproduzione riservata