Il tonfo registrato lunedì e il ribasso di martedì (eccetto per il denso Btz) hanno condizionato le quotazioni medie deid'acquisto calcolate dalla, che vannoAlla benzina è tra 1374 e 1380 euro per mille litri (-19 e -20 euro); il gasolio autotrazione tra 1255 e 1262 euro per mi...