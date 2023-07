Luglio si avvia alla conclusione con prezzi d'acquisto in tensione a causa degli aumenti che il Cif Med ha piazzato per il mercato interno negli ultimi giorni. Questa mattina la verde ha preso in un colpo solo 23 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo 20, il risca 24 e il denso Btz 11 euro per mille chili. Dalle forchette medie rile...