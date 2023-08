Chiude il mese di luglio in decisa flessione l'indice gas IG Index del Gme, che dai 29,06 €/MWh di ieri (v. Staffetta 27/07) oggi esprime per il fine settimana e per lunedì 31 luglio i valori rispettivamente di 25,19 e 25,95 €/MWh, in linea con la dinamica ribassista...