Prezzi alla pompa in salita dopo gli aumenti di benzina e diesel in Mediterraneo dei giorni scorsi. Come rilevato dalla Staffetta Quotidiana, questa mattina Q8 ha alzato di 1 centesimo al litro benzina e diesel, mentre Tamoil rispettivamente di 2 e 3 centesimi. Eni è salita di 2 centesimi sul diesel. Da registrare che la benzina in Mediterraneo ier...