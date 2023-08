L'Ispettorato per la sicurezza nucleare Isin ha trasmesso al Governo e al Parlamento la Relazione annuale. Il documento, si legge in una nota, presenta il resoconto annuale su attività ispettive, di vigilanza, istruttorie e autorizzative, controllo della radioattività, decommissioning, iter per l'individuazione del deposito nazionale, sistema Strim...