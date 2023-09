Consip ha pubblicato la consultazione del mercato per la Fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le Pubbliche Amministrazioni (ed.13). Il questionario, disponibile in allegato, deve essere compilato ed inviato entro il 25 settembre 2023 all'indirizzo PEC seusconsip@postacert.consip.it. ...