Firmato ieri un memorandum d'intesa tra la libica Noc e la società norvegese Equinor per studiare e valutare il potenziale di petrolio e gas nella regione marittima libica.La firma, si legge in una nota, è avvenuta presso l'Ufficio presidenziale della capitale Tripoli e prevede anche piani per la formazione di personale giovane nazionale....