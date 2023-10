Prosegue la discesa dei prezzi dei carburanti, nonostante il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. La media nazionale dei prezzi della benzina in self service scende sotto quota 1,9 euro/litro per la prima volta dal 27 luglio, quella del gasolio sotto 1,89 euro/litro.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all...