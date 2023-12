Lieve rimbalzo per le quotazioni dei prodotti raffinati petrolifere, mentre il Brent galleggia sui 75 dollari. Prosegue il calo dei prezzi dei carburanti alla pompa, praticamente ininterrotto dall'inizio dell'autunno: la benzina self service è in media nazionale a 1,78 euro/litro, sempre al minimo dell'anno, il gasolio poco sopra 1,75 euro/litro. ...