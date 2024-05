Sui circuiti elettronici internazionali, le quotazioni del petrolio hanno avviato la settimana in leggero aumento, in vista della riunione OpecPlus del 2 giugno. Sebbene sembra proprio che l'orientamento dell'alleanza non cambierà e che quindi i limiti alla produzione resteranno invariati fino a fine anno, c'è ancora chi scommette in un qualche col...