Quanto costerà ai consumatori la proroga delle concessioni per la distribuzione elettrica? Lo chiedono i deputati del gruppo misto (ex IV) Luigi Marattin e Manfred Schuillian in un'interpellanza urgente al ministero dell'Ambiente depositata ieri alla Camera.Il Governo, scrivono i due, “ha provveduto alla riassegnazione delle concessioni per la g...