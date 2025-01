Luigi Marattin

Il deputato Luigi Marattin (Gruppo Misto) si è scagliato questa mattina contro l'esecutivo con un'interpellanza sulla proroga delle concessioni per la distribuzione elettrica, e in particolare sulla disposizione che stabilisce che l'onere sostenuto dai concessionari per la rimodulazione sia trasferito in bolletta con una remunerazione del 5,6%. “La...