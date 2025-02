Consip ha bandito la gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto (Edizione 3). Il valore massimo stimato dell'accordo quadro ammonta a 197.845.659,60 €, al netto di Iva.Il termine per la richiesta chiarimenti scade il 12 marzo 2025 alle 23:59.Il termine...