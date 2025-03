Per la prima volta dopo 18 anni la Libia ha lanciato nei giorni scorsi una nuova procedura per l'assegnazione di nuove aree per l'esplorazione e sviluppo di idrocarburi. L'ultima sia era svolta nel 2007, prima della caduta di Muammar Gheddafi nel 2011 e della successiva guerra civile, cui è seguita una drastica riduzione delle attività upstream nel...