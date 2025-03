Il Cda di Terna ha approvato oggi l'aggiornamento del Piano Industriale 2024-2028, che prevede investimenti per 17,7 miliardi di euro - +7% rispetto al precedente Piano e valore più elevato ad oggi per la società - e i risultati al 31 dicembre 2024, che vedono ricavi per 3.680,2 milioni di euro (+15,5%), un Ebitda a 2.566,4 mln (+18,3%), grazie a u...