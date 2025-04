Il 25% di idrogeno in miscela con il biometano per la decarbonizzazione dei trasporti in sicurezza. Sono stati illustrati ieri, presso la sede del Gse a Roma, alla presenza del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, i risultati della sperimentazione svolta dalla Sfbm sulla percentuale di idrogeno che può essere conte...