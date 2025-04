In Mediterraneo benzina e i gasoli non solo sono crollati ai minimi dell'anno nelle ultime due sedute, ma a livelli che non si registravano tra fine novembre e inizi dicembre 2021. Da prima della guerra in Ucraina. I listini extra-rete, quindi, solo da oggi saranno interessati dal tonfo, innescato dai dazi del presidente Usa Trump. Il dato emerge d...