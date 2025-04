L'infrastruttura gas europea dovrebbe riuscire ad assicurare il riempimento degli stoccaggi in preparazione della stagione invernale 2025-26. Tuttavia, visto il basso livello di riempimento al 1° aprile 2025 (34%), servirà anche una fornitura di Gnl più alta rispetto agli altri anni. In particolare, volumi ulteriori potrebbero essere necessari per ...