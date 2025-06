Nucleare, Pichetto: “a giorni partiamo coi tavoli sui decreti attuativi”

In attesa che il Ddl, in Conferenza unificata, arrivi in Parlamento. Regina (Confindustria), Besseghini (Arera), Cotana (Rse), Crotta (Mase), Van der Vlies (UE) al convegno Rse