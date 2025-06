Sui circuiti elettronici internazionali, le quotazioni del petrolio hanno messo a segno un timido rimbalzo, in seguito alla diffusione degli ultimi dati sulle scorte di greggio e prodotti in Usa, diffusi come di consueto dal DoeSono infatti diminuiti, se non scomparsi, i timori legati al conflitto tra Israele e Iran e all'ipotesi d...