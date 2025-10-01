Staffetta Quotidiana
Testo Unico Fer e Red III, le audizioni delle associazioni

Le proposte di modifica di Italia Solare, Alleanza per il FV, Anev, Aero, geotermici e sindacati

Stamattina le commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera hanno ascoltato i sindacati e le associazioni delle rinnovabili nell’ambito dell’esame dello schema di Dlgs di recepimento della direttiva UE Red III e dello schema di Dlgs correttivo del Testo unico Fer. Soprattutto quest’ultimo ha attirato le critiche dei produttori da fonti ri...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova

  •  Aero
  •  Alleanza per il FV
  •  Anev Red III
  •  Anev TU Fer
  •  Italia Solare Red III
  •  Italia Solare TU Fer
  •  Rete geotermica
  •  Schema Dlgs Red III
  •  Schema Dlgs TU Fer
  •  Slide IS Red III

Saras