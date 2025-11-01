Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Prezzi e Tariffe Nazionali

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Le variazioni sui prezzi Siva dei carburanti e dei combustibili all'ingrosso

Prezzi e Tariffe Nazionali
In base alla chiusura Cif Med 14 novembre e all’andamento dell’euro i listini extra-rete dei prodotti petroliferi domani dovrebbero registrare in linea generale, rispetto ad oggi, le seguenti variazioni:




1. benzina 10ppm ...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di lunedì 17 novembre 2025

Agenzia delle Dogane, l’elenco aggiornato delle Pec

Gnl Usa all'Ucraina dalla Grecia

Dossier prezzi carburanti

Elettricità, a Total il 50% degli asset di generazione di Eph in Europa

Variazioni dei riferimenti internazionali dei prezzi interni

Mozambico Lng, revocata la forza maggiore

Offshore Golfo del Messico, revival deepwater

FV, in Gazzetta il bando Mase per l’autoproduzione

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Esso Italiana, sciopero oggi e domani

Mase, affidato il progetto per la nuova sede all’Eur

I dogmi dell’ideologia verde elettrica

Carburanti, i prezzi salgono ancora

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Saras