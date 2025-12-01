Staffetta Quotidiana
di C.B.

Extra-rete: le rilevazioni di Staffetta Prezzi

Rilevazione n. 97 del 30 dicembre 2025

Staffetta Prezzi
Rilevazione bisettimanale delle quotazioni praticate dalle compagnie ai rivenditori di prodotti petroliferi sul mercato extra-rete, effettuata su un campione di operatori selezionato in funzione dei volumi dei consumi.

Prezzi e loro andamento per grandi aggregazioni geografiche (Nord, Centro e Sud) su un ampio ventaglio di prodotti (benzine, gasoli, o.c. fluido e o.c. densi).

Per ogni prodotto è indicata una forchetta di quotazioni medie, al netto di Iva per pagamenti a 30 giorni, con l’indicazione delle relative variazioni rispetto alla rilevazione precedente e delle punte minime e massime.


