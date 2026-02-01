Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Prezzi e Tariffe Nazionali

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Le variazioni sui prezzi Siva dei carburanti e dei combustibili all'ingrosso

Prezzi e Tariffe Nazionali
In base alla chiusura Cif Med 9 febbraio e all’andamento dell’euro, i listini extra-rete dei prodotti petroliferi domani dovrebbero registrare in linea generale, rispetto a oggi, le seguenti variazioni:




1. benzina 10ppm ...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - lunedì 2 febbraio
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di martedì 10 febbraio 2026

Acquisti sul mercato del giorno prima con profilo Au

Risultati della Borsa elettrica

Carburanti, quiete sui prezzi

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Italia Solare ForumTech 2026
Saras