Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Prezzi e Tariffe Nazionali

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Le variazioni sui prezzi Siva dei carburanti e dei combustibili all'ingrosso

Prezzi e Tariffe Nazionali
In base alla chiusura Cif Med 9 marzo e all’andamento dell’euro i listini extra-rete dei prodotti petroliferi domani dovrebbero registrare in linea generale, rispetto ad oggi, le seguenti variazioni:




1. benzina 10ppm ...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - mercoledì 4 marzo
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di martedì 10 marzo 2026

Rinnovabili, cosa è successo a Key Energy

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

DL Bollette, Gozzi (Federacciai): si va avanti col tavolo in Regione Lombardia

Brent ritraccia da quota 100. Per Trump la guerra è “praticamente conclusa”

Biometano, per Plenitude 50 GWh l’anno per 15 anni

G7 Energia convocato d’urgenza a Parigi

Acquisti sul mercato del giorno prima con profilo Au

Risultati della Borsa elettrica

Saudi Aramco, utili in calo a 93,4 mld $

Dlgs Green claims in Gazzetta

Carburanti, rallenta la corsa dei prezzi

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Saras