Come ogni anno, in occasione di Ecomomdo il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (Conou) ha presentato a Rimini il 7 novembre il nuovo Rapporto di Sostenibilità relativo al 2018. La prima edizione dopo che dal 15 maggio 2018 © Riproduzione riservata