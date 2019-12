“Probabilmente serve maggiore tempo”. Per il senatore Paolo Arrigoni (Lega) quattro mesi di proroga per l'entrata in vigore del nuovo metodo tariffario per i rifiuti definito dall'Autorità non bastano. Per questo la Lega ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio, a prima firma Salvini, chiedendo una proroga al 30 aprile 2021. “La delibera ...

© Riproduzione riservata