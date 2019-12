Il trader di commodity Vitol ha firmato un contratto di 10 anni per l'acquisto su base ex ship di 500.000 tonnellate all'anno di gas naturale liquefatto dalla Nigeria Liquefied Natural Gas (NLNG), proprietaria dell'impianto di liquefazione gas di Bonny Island in cui Eni detiene una quota del 10,4%. L'accordo consete tra le altre cose a Nlng di rico ...

© Riproduzione riservata