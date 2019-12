Nel mese di novembre 2019 la domanda di elettricità in Italia è stata di 25,8 miliardi di kWh, in flessione dell'1,1% rispetto allo stesso mese del 2018. Tale risultato è stato ottenuto con un giorno lavorativo in meno e con una temperatura media mensile sostanzialmente analoga rispetto a novembre 2018. Il dato destagionalizzato e corretto dagli ef ...

© Riproduzione riservata