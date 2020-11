Un operatore petrolifero che volesse far soldi con le frodi Iva non sarà rimasto scoraggiato nel seguire l'evento sul tema svoltosi da remoto nell'ambito della fiera Oil&nonOil di Verona – evento su cui torneremo estensivamente in un ulteriore articolo. Roberto Galdi, responsabile della sezione controlli accise dell'Agenzia delle Dogane, ha enumera ...

© Riproduzione riservata