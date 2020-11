Per i settori elettrico e gas è stato un ottobre ricco di novità, a cominciare da prezzi e consumi: mentre i consumi tengono, nonostante le prime moderate misure anti-Covid, i prezzi risentono non solo di fattori contingenti e di mix ma anche – come mostrano i prezzi a termine, in calo sia per l'elettricità che per il gas – delle aspettative sugli ...

